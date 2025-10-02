Мясо, овощи и фрукты отправят из ЗКО на ярмарку в Астану

В Астане 4 и 5 октября будет проходить очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передаёт официальный сайт столичного акимата.

На ярмарке аграрии Западно-Казахстанской и Костанайской областей предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану порядка 500 тонн товаров:

130 тонн мяса и мясопродуктов

90 тонн овощей и фруктов

90 тонн муки и макаронных изделий

50 тонн мёда

35 тонн молочных продуктов

100 тонн прочих продуктов питания.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую у фермеров, но и насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00.

Отметим, что в этом году, ярмарки проходят на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1. Также для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок к месту курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.