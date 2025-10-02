Стражи порядка обнаружили самодельное стреляющее устройство типа «поджиг», два гладкоствольных ружья, два обреза, 104 патрона различных калибров, а также 30 рогов сайги.

Арсенал и рога сайги нашли у главы крестьянского хозяйства в ЗКО

Полицейские провели обыск в доме на зимовке во время оперативно‑профилактического мероприятия «Қару», сообщает Polisia.kz.

Стражи порядка обнаружили самодельное стреляющее устройство типа «поджиг», два гладкоствольных ружья, два обреза, 104 патрона различных калибров, а также 30 рогов сайги. Дом принадлежит главе крестьянского хозяйства.

— Хозяина задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него ведётся досудебное расследование, — говорится в сообщении МВД.

Всего же по области во время ОПМ изъято 16 единиц незаконно хранящегося оружия: 10 гладкоствольных ружей, два обреза, винтовка, травматическое оружие. Конфисковано 164 боеприпаса, в том числе 7 патронов к нарезному и 157 — к гладкоствольному оружию.