По данным Бюро национальной статистики РК, в сентябре 2025 года месячный уровень инфляции составил 1,1%.
Из продуктов питания снижение цен отмечено на:
- лук – на 15,6%;
- картофель – на 10,3%;
- свёкла – на 9,5%;
- капуста – на 9,3%;
- морковь – на 9%;
- виноград – на 6,6%;
- помидоры – на 5,9%;
- лимоны – на 5,3%;
- яблоки – на 4,8%.
При этом подорожали:
- сода – на 2,8%;
- кофе – на 2,6%;
- апельсины – на 2,5%;
- крупы – на1,5%;
- консервированные фрукты – на 1,2%;
- приправы и соусы – на 1,1%).
Среди непродовольственных товаров в сентябре цены на фотоаппарат снизились на 0,7%. Кольцо обручальное золотое подорожало на 4,3%, часы наручные – на 2%, цемент – на 1,4%. Уровень цен на одежду и обувь, бытовые приборы, моющие и чистящие средства вырос по 1,1%, товары личного пользования – на 0,9%.
Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта снизились на 4,2%, санаториев – на 1%. При этом услуги общественного питания выросли – на 0,9%, услуги парикмахерских – на 0,7%, тренажерных залов – 0,3%.