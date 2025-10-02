Цены в сентябре в Казахстане: лук и картофель подешевели, крупы и кофе подорожали

По данным Бюро национальной статистики РК, в сентябре 2025 года месячный уровень инфляции составил 1,1%.

Из продуктов питания снижение цен отмечено на:

лук – на 15,6%;

картофель – на 10,3%;

свёкла – на 9,5%;

капуста – на 9,3%;

морковь – на 9%;

виноград – на 6,6%;

помидоры – на 5,9%;

лимоны – на 5,3%;

яблоки – на 4,8%.

При этом подорожали:

сода – на 2,8%;

кофе – на 2,6%;

апельсины – на 2,5%;

крупы – на1,5%;

консервированные фрукты – на 1,2%;

приправы и соусы – на 1,1%).

Среди непродовольственных товаров в сентябре цены на фотоаппарат снизились на 0,7%. Кольцо обручальное золотое подорожало на 4,3%, часы наручные – на 2%, цемент – на 1,4%. Уровень цен на одежду и обувь, бытовые приборы, моющие и чистящие средства вырос по 1,1%, товары личного пользования – на 0,9%.

Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта снизились на 4,2%, санаториев – на 1%. При этом услуги общественного питания выросли – на 0,9%, услуги парикмахерских – на 0,7%, тренажерных залов – 0,3%.