Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», из-за водопроводной аварией на водопроводе ∅200mm по адресу: ул. Досмухамедова 37, 1 октября была приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Досмухамедова 14, 16 (Департамент казначейства по ЗКО), 6/1 (Ұлттық банк ), 45 (Управление финансов ЗКО)
- ул. Аманжолова 98, 100, 102, 104, 108(Уральский гуманитарно-технический колледж ),77,79
- ул. Д. Нурпеисовой 12/1
- пр-т Н. Назарбаева 180, 180/в, 180б, 182
- Жунисова 99/1, 99
- а также частный сектор по ул. Досмухамедова
– Ремонтно-восстановительные работы запланированы на утро, в данный момент проводится согласование с коммунальными службами. В целях удобства жителей подача воды будет возобновлена в период с 22:00 до 00:00, чтобы жильцы имели возможность сделать необходимый запас воды. Ориентировочное время отключения с 20:00 1 октября до устранения водопроводной аварии Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в ТОО «Батыс су арнасы».
Еще одна авария произошла по адресу улица Молавская, 11. Без водоснабжения остались жители по следующим адресам:
- пр. Абая 105, 107, 111, 113, 113/1, 115, 117, 117/1, 119, 121
- ул. Ярославская 6, 8, 10, 12, 2/1, 2/3
- ул. Щурихина 40
- ул. Черекаева 26, 23, 18
- ул. Акотау 20, 24, 24/1
- Жезказган 1 (СОШ №8), 7 (СОШ №25)
- ул. Щурихина,
- ул. Героя Советского Союза Куличева,
- ул. Тайказан,
- ул. Черекаева,
- Школьный переулок,
- 2-й Школьный переулок,
- ул. Школьная,
- ул. Арал,
- ул. Ярославская,
- ул. Затонная,
- ул. Жезказган,
- ул. Хиуаз Доспановой,
- ул. Акотау,
- ул. Ростошинская,
- ул. Молдавская
Ориентировочное время отключения с 23:00 2 октября до 6:00 3 октября.