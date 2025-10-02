Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», из-за водопроводной аварией на водопроводе ∅200mm по адресу: ул. Досмухамедова 37, 1 октября была приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Досмухамедова 14, 16 (Департамент казначейства по ЗКО), 6/1 (Ұлттық банк ), 45 (Управление финансов ЗКО)

ул. Аманжолова 98, 100, 102, 104, 108(Уральский гуманитарно-технический колледж ),77,79

ул. Д. Нурпеисовой 12/1

пр-т Н. Назарбаева 180, 180/в, 180б, 182

Жунисова 99/1, 99

а также частный сектор по ул. Досмухамедова

– Ремонтно-восстановительные работы запланированы на утро, в данный момент проводится согласование с коммунальными службами. В целях удобства жителей подача воды будет возобновлена в период с 22:00 до 00:00, чтобы жильцы имели возможность сделать необходимый запас воды. Ориентировочное время отключения с 20:00 1 октября до устранения водопроводной аварии Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в ТОО «Батыс су арнасы».

Еще одна авария произошла по адресу улица Молавская, 11. Без водоснабжения остались жители по следующим адресам:

пр. Абая 105, 107, 111, 113, 113/1, 115, 117, 117/1, 119, 121

ул. Ярославская 6, 8, 10, 12, 2/1, 2/3

ул. Щурихина 40

ул. Черекаева 26, 23, 18

ул. Акотау 20, 24, 24/1

Жезказган 1 (СОШ №8), 7 (СОШ №25)

ул. Щурихина,

ул. Героя Советского Союза Куличева,

ул. Тайказан,

ул. Черекаева,

Школьный переулок,

2-й Школьный переулок,

ул. Школьная,

ул. Арал,

ул. Ярославская,

ул. Затонная,

ул. Жезказган,

ул. Хиуаз Доспановой,

ул. Акотау,

ул. Ростошинская,

ул. Молдавская

Ориентировочное время отключения с 23:00 2 октября до 6:00 3 октября.