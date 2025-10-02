Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», из-за водопроводной аварией на водопроводе ∅200mm по адресу: ул. Досмухамедова 37, 1 октября была приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Досмухамедова 14, 16 (Департамент казначейства по ЗКО), 6/1 (Ұлттық банк ), 45 (Управление финансов ЗКО)
  • ул. Аманжолова 98, 100, 102, 104, 108(Уральский гуманитарно-технический колледж ),77,79
  • ул. Д. Нурпеисовой 12/1
  • пр-т Н. Назарбаева 180, 180/в, 180б, 182
  • Жунисова 99/1, 99
  • а также частный сектор по ул. Досмухамедова

– Ремонтно-восстановительные работы запланированы на утро, в данный момент проводится согласование с коммунальными службами. В целях удобства жителей подача воды будет возобновлена в период с 22:00 до 00:00, чтобы жильцы имели возможность сделать необходимый запас воды. Ориентировочное время отключения с 20:00 1 октября до устранения водопроводной аварии Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в ТОО «Батыс су арнасы». 

Еще одна авария произошла по адресу улица Молавская, 11. Без водоснабжения остались жители по следующим адресам: 

  • пр. Абая 105, 107, 111, 113, 113/1, 115, 117, 117/1, 119, 121
  • ул. Ярославская 6, 8, 10, 12, 2/1, 2/3
  • ул. Щурихина 40
  • ул. Черекаева 26, 23, 18
  • ул. Акотау 20, 24, 24/1
  • Жезказган 1 (СОШ №8), 7 (СОШ №25)
  • ул. Щурихина, 
  • ул. Героя Советского Союза Куличева, 
  • ул. Тайказан, 
  • ул. Черекаева, 
  • Школьный переулок, 
  • 2-й Школьный переулок, 
  • ул. Школьная,
  •  ул. Арал, 
  • ул. Ярославская, 
  • ул. Затонная, 
  • ул. Жезказган, 
  • ул. Хиуаз Доспановой, 
  • ул. Акотау, 
  • ул. Ростошинская, 
  • ул. Молдавская

Ориентировочное время отключения с 23:00 2 октября до 6:00 3 октября.