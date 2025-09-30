Раньше авиакомпания считала товары, купленные в зоне duty free, частью ручной клади и требовала доплату за перевес.

Как сообщает пресс-служба главой транспортной прокуратуры, авиакомпания FlyArystan внесла изменения в правила провоза товаров из магазинов duty free в ручной клади после вмешательства авиационной транспортной прокуратуры Алматы.

На эту проблему жаловались некоторые пассажиры, отмечая, что товары, купленные в duty free, сотрудники FlyArystan взвешивают вместе с ручной кладью и заставляют пассажиров платить за перевес, если он есть.

Тогда в администрации FlyArystan, комментируя пост казахстанца, заявили, что товары, находящиеся при пассажире, включая покупки в магазинах беспошлинной торговли (duty free), считаются частью ручной клади.

Прокуроры проанализировали деятельность авиакомпании и констатировали нарушения, связанные с ограничениями на бесплатный провоз продукции, купленной в магазинах беспошлинной торговли. По итогам проверки FlyArystan скорректировала свои внутренние правила.

– С 1 октября пассажиры международных рейсов смогут бесплатно перевозить товары duty free в ручной клади. Обновлённый документ будет опубликован на официальном сайте авиакомпании, – говорится в сообщении.

Фото: pexels.com