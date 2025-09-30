«Опоздала на поезд»: суд смягчил наказание казахстанке, бросившей камень в кабину машиниста

Как сообщили в суде Акмолинской области, жительнице Астаны, бросившей камень в кабину машиниста после опоздания на поезд, снизили размер штрафа.

Нарушительницу признали виновной в умышленном повреждении чужого имущества. Районный суд наложил на неё штраф в размере 35 МРП (137 тысяч тенге). Однако с учётом материального положения девушки, которая является студенткой, размер штрафа снизили на 30%.

Случай произошёл 23 сентября на станции Ельтай при отправлении электропоезда сообщением Кокшетау – Нурлы Жол.

22-летняя девушка, опоздав на посадку и увидев, что двери поезда уже закрылись, кинула камень в кабину машиниста. В результате разбился лобовой стеклопакет.

В суде девушка пояснила, что бросила камень, чтобы ей открыли двери и впустили в поезд.