Цифровая трансформация как стратегический выбор.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем последнем Послании народу Казахстана обозначил амбициозную задачу: в течение ближайших трех лет превратить страну в полноценное цифровое государство. Создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, подготовка Цифрового кодекса и запуск национальной программы Digital Qazaqstan должны задать новую институциональную рамку. Важно, что цифровизация рассматривается не как техническое дополнение, а как фундамент всей модели экономического роста.

Уже сегодня около 90% государственных услуг оказываются в электронном формате, внедряется цифровой тенге, а запуск национального суперкомпьютера стал символом перехода к технологической экономике. Однако Президент подчеркнул: это лишь начало многоплановой работы, где ключевым фактором станет синхронизация цифровых реформ с модернизацией базовых отраслей.

Инвестиции и индустриализация

Основным вызовом остается создание нового инвестиционного цикла. Несмотря на приток капитала в сырьевые отрасли, акцент теперь смещается в сторону обрабатывающей промышленности и высоких технологий. За последние пять лет валовая добавленная стоимость в промышленности удвоилась, превысив 17 трлн тенге, а доля сектора в ВВП достигла 12,4%. Только в 2024 году введено 163 новых производства, что дало 12,5 тыс. постоянных рабочих мест.

В ближайшие три года планируется запуск как минимум трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции из критических материалов. Крупные проекты глубокой переработки углеводородов и газохимии должны не только увеличить экспортный потенциал, но и снизить уязвимость экономики к колебаниям сырьевых рынков.

Энергетический баланс и «зеленый переход»

Устойчивость экономического роста напрямую связана с энергетикой. Казахстан планирует ввести 6,3 ГВт возобновляемых источников в течение пяти лет и одновременно приступить к строительству первой АЭС в сотрудничестве с «Росатом». В долгосрочной перспективе обсуждается возможность второй и третьей атомных станций.

Эти шаги направлены на обеспечение энергетического суверенитета, который будет базироваться на четырех столпах — нефти, газе, уране и критически важных минералах. При этом Президент акцентировал внимание на развитии «чистого угля» и внедрении передовых технологий улавливания выбросов.

Логистика и транзит: окно возможностей

Казахстан укрепляет позицию ключевого транзитного моста Евразии. В 2024 году объем грузоперевозок по территории страны превысил 1 млрд тонн. Уже завершено строительство второй железнодорожной ветки «Достык – Мойынты» протяженностью 836 км, а к 2029 году планируется проложить еще 5 тыс. км железных дорог.

Особый акцент сделан на развитии Транскаспийского маршрута, интеграции коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». Для повышения эффективности внедряется цифровая система Smart Cargo, которая позволит существенно сократить сроки оформления грузов. Президент поставил задачу увеличить долю контейнерных перевозок как минимум до 12–14% к концу десятилетия, что сблизит Казахстан с мировыми стандартами (сегодня — около 7%).

Аграрный сектор: ставка на глубокую переработку

Аграрный комплекс получает рекордные объемы поддержки. Только в 2024 году аграриям направлен 1 трлн тенге. Суммарные инвестиции в проекты глубокой переработки сельхозпродукции превышают 2 млрд долларов, что обеспечит более 3 тыс. новых рабочих мест.

Ключевая задача — снизить зависимость от импорта и укрепить экспортные позиции. Для этого вводятся цифровые технологии мониторинга земель, создается единая цифровая карта, а космомониторинг и искусственный интеллект должны повысить эффективность управления ресурсами. Президент подчеркнул, что к 2026 году все возвращенные в оборот 13,5 млн гектаров сельхозземель должны быть перераспределены и задействованы в производстве.

Социальные вызовы и человеческий капитал

Токаев особо выделил необходимость переориентации миграционных потоков и создание альтернативных центров роста. Рост численности населения Астаны на 250 тыс. человек за три года усилил нагрузку на школы, поликлиники и коммунальную инфраструктуру. Решение — масштабные инвестиции в регионы и новая политика перераспределения социальных расходов.

Человеческий капитал рассматривается как главный фактор роста. Программа AI-Sana должна вовлечь 100 тыс. студентов в проекты по искусственному интеллекту, а с 2025 года Казахстан объявлен Годом рабочих профессий. Президент призвал повысить престиж технических специальностей, чтобы закрыть кадровые «узкие места» в реальном секторе.

Международный контекст: доверие и инвестиции

В своем выступлении на сессии ГА ООН Токаев подчеркнул роль Казахстана как ответственной «средней державы», способной выступать посредником в мировых конфликтах. Этот имидж усиливает привлекательность страны для инвесторов. За годы независимости в экономику привлечено свыше 400 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Сегодня международное сообщество видит Казахстан не только как транзитный коридор, но и как площадку для развития цифровой экономики, ядерной энергетики и зеленых технологий. В сочетании с политической стабильностью это формирует основу для долгосрочного экономического роста.

Важным элементом этого образа выступает активное сотрудничество Казахстана и России в области цифровых технологий и ИИ — как символ взаимного доверия и технологической синергии. Так, на Казахстанско-российском медиафоруме в Алматы обсуждались механизмы интеграции искусственного интеллекта в медиасферу, цифровизация контента и цифровые платформы. Госсоветник Казахстана Ерлан Карин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнули, что в эпоху трансформации “нам надо сохранять и развивать то, что объединяет нас и содействует общему прогрессу”.

Кроме того, на уровне правительств проводятся рабочие встречи, посвящённые цифровизации и инновациям. В апреле 2025 года руководитель Аппарата правительства России Дмитрий Григоренко встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, где ключевыми темами стали ИИ, цифровые технологии и инновационное развитие.

В рамках интеграционных структур важным шагом стало подписание Соглашения о свободной торговле в услугах, установлении, деятельности и инвестициях в СНГ (2023) — документа, который упрощает правовые рамки для цифровых сервисов и трансграничных инвестиций между Россией, Казахстаном и другими государствами СНГ.

Таким образом, сотрудничество в сфере ИИ выступает не просто как технологическая инициатива, но как символ доверия и совместного вектора развития, что усиливает привлекательность Казахстана как надёжного партнёра как для российских, так и для международных инвесторов.

Перспективы до 2030 года

По базовому сценарию, при условии выполнения намеченных реформ, Казахстан способен обеспечивать рост ВВП на уровне 5–6% ежегодно. При успешном запуске АЭС, масштабировании цифровых платформ и привлечении инвестиций в критические минералы этот показатель может превысить 6–7%.

Ключевыми условиями остаются снижение инфляции, своевременное развитие энергетики, масштабирование цифровых сервисов и защита прав инвесторов. При их выполнении Казахстан имеет шанс стать одной из самых динамично развивающихся экономик Евразии в эпоху искусственного интеллекта.



