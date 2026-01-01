На обновление дорог всех уровней затратили 259 миллиардов тенге.

Как в акимате ЗКО, в 2023–2025 годах на ремонт и строительство дорог в рамках национального проекта «Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері» и программы «Ауыл – ел бесігі» было направлено 259 миллиардов тенге. За это время в регионе обновили 1 542 километра дорог всех уровней. Подъездные пути отремонтировали в 56 населённых пунктах — их общая протяжённость составила 560 километров.

По поручению Президента особое внимание уделили улучшению сообщения между областным центром и южными районами — Казталовским, Жанибекским и Бокейординским. Здесь капитально отремонтировали 245 километров дорог, вложив в проект 81,7 миллиард тенге.

Кроме того, в 2025 году в области модернизируют четыре железнодорожных вокзала. Общая стоимость работ — 8,1 миллиарда тенге. Также началась модернизация автомобильных пунктов пропуска на границе Казахстана и России. В прошлом году стартовала реконструкция пункта «Сырым», а в этом году планируется реализация проекта «Таскала».