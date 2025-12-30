Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК установлена региональная квота на приём кандасов и переселенцев на 2026 год — всего 8 278 человек. Цель приказа — равномерное расселение этих людей по регионам страны.
Распределение квоты на 2026 год:
Для кандасов:
Павлодарская область – 977 чел.
Акмолинская область – 285 чел.
область Абай – 264 чел.
Восточно-Казахстанская область – 200 чел.
Северо-Казахстанская область – 200 чел.
Костанайская область – 200 чел.
Атырауская область – 125 чел.
Западно-Казахстанская область – 30 чел.
Для переселенцев:
Северо-Казахстанская область – 2 820 чел.
Павлодарская область – 1 655 чел.
Восточно-Казахстанская область – 600 чел.
Костанайская область – 485 чел.
область Абай – 275 чел.
область Ұлытау – 125 чел.
Карагандинская область – 37 чел.
Лицам, включённым в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев, окажут государственную поддержку:
Субсидия на переезд – единовременная выплата 70 МРП на каждого члена семьи.
Субсидия на аренду жилья и коммунальные услуги – ежемесячно от 15 до 30 МРП на семью.
Субсидия для работодателей, помогающих с переселением – 400 МРП.
Направление на краткосрочное профессиональное обучение.
Помощь с трудоустройством или развитием собственного бизнеса.
Выдача сертификатов экономической мобильности для покупки жилья.