Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК установлена региональная квота на приём кандасов и переселенцев на 2026 год — всего 8 278 человек. Цель приказа — равномерное расселение этих людей по регионам страны.

Распределение квоты на 2026 год:

Для кандасов:

Павлодарская область – 977 чел.

Акмолинская область – 285 чел.

область Абай – 264 чел.

Восточно-Казахстанская область – 200 чел.

Северо-Казахстанская область – 200 чел.

Костанайская область – 200 чел.

Атырауская область – 125 чел.

Западно-Казахстанская область – 30 чел.

Для переселенцев:

Северо-Казахстанская область – 2 820 чел.

Павлодарская область – 1 655 чел.

Восточно-Казахстанская область – 600 чел.

Костанайская область – 485 чел.

область Абай – 275 чел.

область Ұлытау – 125 чел.

Карагандинская область – 37 чел.



Лицам, включённым в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев, окажут государственную поддержку: