Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК установлена региональная квота на приём кандасов и переселенцев на 2026 год — всего 8 278 человек. Цель приказа — равномерное расселение этих людей по регионам страны.

Распределение квоты на 2026 год:

Для кандасов:

  • Павлодарская область – 977 чел.

  • Акмолинская область – 285 чел.

  • область Абай – 264 чел.

  • Восточно-Казахстанская область – 200 чел.

  • Северо-Казахстанская область – 200 чел.

  • Костанайская область – 200 чел.

  • Атырауская область – 125 чел.

  • Западно-Казахстанская область – 30 чел.

Для переселенцев:

  • Северо-Казахстанская область – 2 820 чел.

  • Павлодарская область – 1 655 чел.

  • Восточно-Казахстанская область – 600 чел.

  • Костанайская область – 485 чел.

  • область Абай – 275 чел.

  • область Ұлытау – 125 чел.

  • Карагандинская область – 37 чел.


Лицам, включённым в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев, окажут государственную поддержку:

  • Субсидия на переезд – единовременная выплата 70 МРП на каждого члена семьи.

  • Субсидия на аренду жилья и коммунальные услуги – ежемесячно от 15 до 30 МРП на семью.

  • Субсидия для работодателей, помогающих с переселением – 400 МРП.

  • Направление на краткосрочное профессиональное обучение.

  • Помощь с трудоустройством или развитием собственного бизнеса.

  • Выдача сертификатов экономической мобильности для покупки жилья.