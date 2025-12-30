На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о планах работы Кабмина в 2026 году в рамках плана законопроектных инициатив.

По словам Бектенова, правительство сосредоточится на ключевых направлениях законотворчества, которые затрагивают экономику и социальную сферу.

— Одним из направлений будет дальнейшее улучшение управления государственным имуществом. Необходимо закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению. Мы продолжим работать над совершенствованием нормативной базы для защиты прав работников и укрепления системы соцобеспечения. Также предусмотрены законодательные инициативы для системного развития нефтегазохимической промышленности. В целом в 2026 году планируется разработка 12 законопроектов, — отметил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что согласование законопроектов между госорганами должно проходить без лишней бюрократии, а мониторинг поручений президента, администрации президента и правительства будет вести Минюст.

Как сообщили в Министерстве юстиции, в проект включены законопроекты по вопросам:

  • управления госимуществом;

  • онлайн-платформ и масс-медиа;

  • нефтегазохимической промышленности;

  • обязательного страхования жилья от стихийных бедствий;

  • мобилизации;

  • республиканского бюджета на 2027–2029 годы;

  • совершенствования трудового законодательства, ОСМС и соцобеспечения.