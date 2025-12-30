Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев на брифинге в РСК напомнил правила безопасного использования пиротехники:
При покупке пиротехники обязательно проверяйте:
наличие сертификата;
срок годности;
целостность упаковки;
инструкцию по применению.
Категорически запрещается:
использовать пиротехнику до изучения инструкции и мер безопасности;
применять при ветре больше 5 м/с;
взрывать рядом с людьми, животными, деревьями, зданиями, проводами;
запускать с рук и подходить к изделиям в течение 2 минут после использования;
наклоняться над пиротехникой во время запуска;
использовать изделия с истёкшим сроком годности или повреждённые;
разбирать или переделывать изделия;
использовать в закрытых помещениях, с балконов и лоджий;
позволять детям запускать пиротехнику самостоятельно;
сушить намокшие изделия на батареях, обогревателях и т.п.
В преддверии Нового года ДЧС ЗКО призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сохранить жизнь людей и имущество.