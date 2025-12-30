Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев на брифинге в РСК напомнил правила безопасного использования пиротехники:

При покупке пиротехники обязательно проверяйте:

  • наличие сертификата;

  • срок годности;

  • целостность упаковки;

  • инструкцию по применению.

Категорически запрещается:

  • использовать пиротехнику до изучения инструкции и мер безопасности;

  • применять при ветре больше 5 м/с;

  • взрывать рядом с людьми, животными, деревьями, зданиями, проводами;

  • запускать с рук и подходить к изделиям в течение 2 минут после использования;

  • наклоняться над пиротехникой во время запуска;

  • использовать изделия с истёкшим сроком годности или повреждённые;

  • разбирать или переделывать изделия;

  • использовать в закрытых помещениях, с балконов и лоджий;

  • позволять детям запускать пиротехнику самостоятельно;

  • сушить намокшие изделия на батареях, обогревателях и т.п.

В преддверии Нового года ДЧС ЗКО призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сохранить жизнь людей и имущество.