Центральный мост через реку Урал, построенный в 1965 году, готовится к масштабной реконструкции.

В акимате города Атырау сообщили, что на дорогах областного и районного значения насчитывается 44 моста. Аварийным признан только один мост на дороге «Атырау–Индер». Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для его реконструкции, а работы запланированы на 2026 год. Все остальные мосты ремонтировались с 2014 по 2019 годы. На дороге областного значения «Атырау–Астрахань» идёт реконструкция одного моста.

В самом Атырау насчитывается восемь автомобильных мостов. В 2023 году все они прошли обследование и находятся в рабочем состоянии.

Центральный мост через реку Урал, построенный в 1965 году, готовится к масштабной реконструкции с участием компании Power China. Рассматриваются варианты его сноса и строительства нового моста. Объездной мост проходит локальные ремонты, капитальный ремонт планируется в будущем.

В 2027 году запланировано строительство нового моста в Атырау от улицы Амандосова через улицы Бергалиева и Тайманова.