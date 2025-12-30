Амнистия позволит бизнесу «обнулить» задолженности и войти в новый налоговый период без финансовых санкций.

В Казахстане в рамках подготовки к переходу на новый Налоговый кодекс с 2026 года планируется проведение налоговой амнистии для предпринимателей. Речь идёт о списании штрафов и пеней для субъектов микро- и малого бизнеса при условии погашения основного налогового долга, сообщает НПП «Атамекен».

Как пояснили представители Министерства финансов и Комитета государственных доходов, амнистия позволит бизнесу «обнулить» задолженности и войти в новый налоговый период без финансовых санкций. Эта мера предусмотрена поручением Президента и станет частью комплексной реформы налоговой системы.

Одновременно с этим налоговые органы усиливают цифровые системы, чтобы обеспечить стабильную работу электронных сервисов в период массовых отчётов. В частности, модернизирована информационная система электронных счетов-фактур: её пропускная способность увеличена с 40 до 400 тысяч транзакций в час, что должно исключить сбои.

С 2026 года также планируется внедрение новых механизмов администрирования, включая частичный зачет НДС с последующей корректировкой, а также обновление функционала Кабинета налогоплательщика. В Минфине отмечают, что старые системы не будут отключаться до полной адаптации бизнеса к новым цифровым инструментам.

Власти рассчитывают, что налоговая амнистия и техническая готовность сервисов снизят нагрузку на предпринимателей, упростят взаимодействие с налоговыми органами и сделают переход на новый Налоговый кодекс максимально безболезненным.