Полицейские провели необычную профилактическую акцию.

В Актобе сотрудники полиции и прокуратуры вместе со студентами высшего европейского колледжа провели необычную профилактическую акцию, направленную на предупреждение интернет-мошенничества. В разных районах города одновременно были задействованы 20 дронов.

Беспилотные летательные аппараты совершали полёты над парками и скверами областного центра. С помощью встроенных громкоговорителей дроны напоминали горожанам о простых, но важных правилах безопасности: необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами, не сообщать персональные данные и коды подтверждения, а также не переводить деньги по сомнительным просьбам.

Как отмечают в правоохранительных органах, такой формат профилактики выбран с учётом высокой актуальности проблемы интернет-мошенничества и позволяет привлечь внимание большого числа людей в местах массового отдыха.

По данным полиции, с начала года в Актюбинской области зарегистрировано более тысячи фактов интернет-мошенничества. В связи с этим правоохранительные органы на постоянной основе проводят разъяснительную работу и внедряют новые форматы информирования населения.

Полиция призывает жителей региона сохранять бдительность, критически относиться к поступающей информации и в случае подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться по номеру 102.