Мереке қарсаңында діттеген жеріне аман-есен жетіп, уақытты үнемдеу үшін көп жолаушы ұшақты таңдайды. Жаңа жылдық қарбалас кезінде сақтық шараларын сақтап, жапа шекпес үшін авиация комитеті арнайы ережелерді жариялады.
– Авиациялық қауіпсіздіктің алтын ережелері – жолаушыларды, қызметкерлерді және азаматтық авиация нысандарын қорғауға көмектесетін түсінікті де тиімді қағидалар жиынтығы. Терминалға кірген сәттен бастап ұшаққа отыруға дейінгі саяхат кезеңдерінде қалай әрекет ету керектігі, қандай іс-әрекеттер қауіпсіздікті арттыратыны және қайсысы қауіп төндіретіні осы ережелерде көрсетілген,-деп хабарлайды авиация комитеті.
Үлгі болыңыз:
Қол жүгін және багажды өзіңіз жинаңыз;
Рейске уақытында келіңіз;
Тексеру процедурасын сақтаңыз;
Қоғамдық тәртіпті бұзбаңыз.
Электрондық поштаңызға жіберілген ережелерді сақтаңыз
Кез келген күдік тудыратын жайтты хабарлаңыз
Күдік тудыратын адамдар туралы хабарлаңыз;
Қауіпсіздік тексеру процедураларына негізсіз қызығушылық туралы хабарлаңыз;
Әдеттен тыс мінез-құлық туралы хабарлаңыз;
Күдік тудыратын әңгіме жайлы хабарлаңыз;
Қараусыз қалған сөмкелер туралы хабарлаңыз;
Бұзушылыққа бей-жай қарамаңыз
Тыйым салынған жерлерде түсіруге жол бермеңіз;
Тексеруден жалтаруға жол бермеңіз;
Заңсыз кіруге жол бермеңіз;
Бөтен заттарды қабылдауға жол бермеңіз;
Қызметтік өкілеттілікті асыра пайдалануға жол бермеңіз.
Қауіпке айналмаңыз
Бөтен адамдардан сәлемдеме қабылдамаңыз;
Паника тудыратын ақпаратты таратпаңыз;
Қылмыстық топтарға кірмеңіз;
Құпия ақпаратты таратпаңыз;
Жеке заттарыңызды қараусыз қалдырмаңыз.