В Западно-Казахстанской области временно ограничили движение на участках автодорог международного и республиканского значения. Причина — резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщили дорожные службы, 30 декабря с 16:00 из-за сильного снегопада и ветра скоростью не менее 15 м/с, а также снижения видимости до 50 метров, движение закрыто на следующих направлениях:

KAZ10 «Актобе – Уральск – граница РФ (п/п Сырым) » на участке км 273–393 — от посёлка Барбастау до посёлка Жымпиты. Ограничение действует для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами, а также для пассажирского транспорта.

KAZ12 «Атырау – Уральск» на участке км 373–492 — от посёлка Чапаево до города Уральск. Движение также закрыто для грузового и пассажирского транспорта.

По предварительной информации, открытие движения планируется 31 декабря в 08:00, однако сроки могут измениться в зависимости от погодных условий.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по номеру колл-центра 1403, а также в диспетчерской службе по телефону 8 (705) 705-58-90.