Казахстан по итогам 2025 года занял первое место в регионе Северной и Центральной Азии по объёму привлечённых инвестиций в новые проекты. Об этом говорится в докладе Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана при ООН (ЭСКАТО), сообщает нацкомпания Kazakh Invest.

Согласно отчёту Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2025/2026, за год в экономику страны было привлечено около 19 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в greenfield-проекты, что на 266% больше, чем годом ранее. На Казахстан пришлось порядка 89% всех внутрисубрегиональных инвестиций, что обеспечило ему безусловное лидерство.

Отмечается, что регион Северной и Центральной Азии стал единственным субрегионом Азиатско-Тихоокеанского пространства, где в 2025 году зафиксирован рост инвестиций в новые проекты, несмотря на общее снижение глобальной инвестиционной активности. Ключевым драйвером этого роста стал именно Казахстан.

В докладе подчёркивается, что страна привлекла ряд крупнейших инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, металлургии нового поколения, возобновляемой энергетике и сфере «зелёных» технологий. Также растёт интерес инвесторов к развитию водородной экономики, промышленной переработке и экспортно-ориентированным проектам.

Эксперты ЭСКАТО отмечают, что в условиях глобальной экономической неопределённости инвесторы всё больше ориентируются на долгосрочную стабильность рынков и качество институциональной среды. Несмотря на внешние вызовы, Казахстан продолжает укреплять позиции о