Завтра, в преддверии Нового года, синоптики прогнозируют зимнюю погоду с морозами и переменной облачностью в западных регионах Казахстана.
В Уральске ожидается прохладная погода с возможным снегом утром и днём. Температура будет колебаться примерно от −8°C ночью до около −2…−3°C днём. Облачность сохранится в течение дня.
В Атырау завтра без существенных осадков и малооблачно. Температура воздуха ожидается в диапазоне примерно от −5°C ночью до +2°C днём. Осадков не ожидается, но будет прохладно и без поздравительного снега.
В Актау ожидаются температуры приблизительно от −1°C ночью до +3…+5°C днём, с возможной переменной облачностью и без значительных осадков.
Актобе встретит последний день года морозной погодой, с вероятностью слабого снега. Температура воздуха ориентировочно будет от −8…−10°C ночью до около −5°C днём. Облачно, возможны незначительные осадки в виде снега.