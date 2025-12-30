Завтра, в преддверии Нового года, синоптики прогнозируют зимнюю погоду с морозами и переменной облачностью в западных регионах Казахстана.

В Уральске ожидается прохладная погода с возможным снегом утром и днём. Температура будет колебаться примерно от −8°C ночью до около −2…−3°C днём. Облачность сохранится в течение дня.

В Атырау завтра без существенных осадков и малооблачно. Температура воздуха ожидается в диапазоне примерно от −5°C ночью до +2°C днём. Осадков не ожидается, но будет прохладно и без поздравительного снега.

В Актау ожидаются температуры приблизительно от −1°C ночью до +3…+5°C днём, с возможной переменной облачностью и без значительных осадков.