ДТП произошло 23 октября на автодороге Самара – Шымкент, где столкнулись грузовая машина DAF и пассажирская «ГАЗель». По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал грузовик.
В результате ДТП на месте происшествия погибли 12 человек - оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели». Среди погибших были двое детей 9 и 3 лет, а также 18-летний студент, который погиб вместе с матерью. Шесть пассажиров «ГАЗели» получили различные травмы, среди них 16-летний подросток.
23 декабря стало известно, что материалы по этому делу передали в суд. Дело было возбуждено по статье 345 УК РК - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области было рассмотрено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля. Об этом сообщает kazinform.kz.
— Уголовное дело в отношении обвиняемого И. Халелова по части 4 статьи 345 УК РК подлежит прекращению на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 35 УПК РК в связи со смертью обвиняемого. Уголовное преследование прекратить, — огласил судья А. Сабыров.
Согласно судебному постановлению, оба транспортных средства были возвращены их владельцам. Вместе с тем судья вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции Актюбинской области.
— Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый скончался. В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан уголовное дело в отношении умершего лица подлежит прекращению. Однако орган уголовного преследования не принял решение о прекращении дела. Напротив, был составлен обвинительный акт, и уголовное дело направлено в суд. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что сотрудник полиции Тажикен проявил халатность и формальный подход к исполнению своих служебных обязанностей, не исполнил в полном объеме возложенные на него функциональные задачи и не соблюдал требования процессуального законодательства. В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшем суд считает необходимым обратить на это внимание начальника департамента полиции Актюбинской области, — отметил судья.