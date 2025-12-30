Уголовное дело прекратили в связи со смертью обвиняемого.

ДТП произошло 23 октября на автодороге Самара – Шымкент, где столкнулись грузовая машина DAF и пассажирская «ГАЗель». По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал грузовик.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 12 человек - оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели». Среди погибших были двое детей 9 и 3 лет, а также 18-летний студент, который погиб вместе с матерью. Шесть пассажиров «ГАЗели» получили различные травмы, среди них 16-летний подросток.

23 декабря стало известно, что материалы по этому делу передали в суд. Дело было возбуждено по статье 345 УК РК - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области было рассмотрено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля. Об этом сообщает kazinform.kz.

— Уголовное дело в отношении обвиняемого И. Халелова по части 4 статьи 345 УК РК подлежит прекращению на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 35 УПК РК в связи со смертью обвиняемого. Уголовное преследование прекратить, — огласил судья А. Сабыров.

Согласно судебному постановлению, оба транспортных средства были возвращены их владельцам. Вместе с тем судья вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции Актюбинской области.