Более тысячи сотрудников районной больницы вовремя не получили заработную плату за октябрь.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в Мунайлинском районе было установлено, что 1040 работников местной районной больницы не получили зарплату в установленный срок. Общая сумма задолженности составила свыше 273 млн тенге.

Для устранения нарушений в адрес руководства медицинского учреждения был внесён акт прокурорского надзора.

— По результатам внесённого акта надзора районная больница произвела выплату заработной платы на сумму более 273 млн тенге, что позволило полностью восстановить конституционные права работников, — сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что в настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, а трудовые права коллектива медучреждения восстановлены.