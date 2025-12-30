Первая неделя января 2026 года (с 29 декабря по 4 января) будет особенно благоприятной для трёх знаков зодиака — Скорпионов, Козерогов и Водолеев. По мнению экспертов Mixnews, именно в эти дни космическая энергия создаёт условия для важных изменений и достижения желаемого.

Скорпион встретит начало года в атмосфере тепла и лёгкости. Все накопленные недопонимания и эмоциональные тяжести отойдут на второй план, уступая место искренним чувствам и гармоничным отношениям. Сейчас — отличный момент, чтобы укрепить связь с близкими и открыто выразить свои эмоции.

Козерог ощутит прилив энергии и мотивации: звёзды дают «зелёный свет» давно задуманным проектам. Профессиональные и личные планы, которые казались тяжёлыми или затянувшимися, начнут реализовываться легче, а препятствия превратятся в мелкие шаги на пути к успеху.