В новых правилах, утверждённых приказом министра внутренних дел, появился новый параграф - 8-1, который звучит так: "Полевые выплаты военнослужащему (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, курсанта и кадета военного учебного заведения, военнообязанного, призванного на воинские сборы, военнослужащего, проходящих воинскую службу в резерве) осуществляются в размере 1,2-кратного МРП за сутки без оплаты командировочных расходов за нахождение на полевых выходах (за исключением специальных полевых работ) независимо от места дислокации вне постоянного места жительства, выходах в м...

В утверждённых новых правилах, главу 4 дополнили параграфом - 8-1, который звучит так:

— Полевые выплаты военнослужащему (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, курсанта и кадета военного учебного заведения, военнообязанного, призванного на воинские сборы, военнослужащего, проходящих воинскую службу в резерве) осуществляются в размере 1,2-кратного МРП за сутки без оплаты командировочных расходов за нахождение на полевых выходах (за исключением специальных полевых работ) независимо от места дислокации вне постоянного места жительства, выходах в море, участие в учениях или походах кораблей, — говорится в новых правилах.

В 2025 году 1,2 МРП — 4 718 тенге. Таким образом, указанные категории военнослужащих будут получать полевые выплаты за каждые сутки нахождения «в поле».

Полевые выплаты выплачиваются на основании приказа командира (начальника) воинской части на проведение полевого выхода. При этом оплата осуществляется в течении 7 рабочих дней после завершения полевого выхода и возвращения военнослужащего к месту воинской службы.

В приказе указывается период нахождения на полевом выходе, список военнослужащих с указанием воинского звания, фамилии, имени, отчества (при его наличии) и занимаемой должности.

Приказ будет введён в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 4 октября.