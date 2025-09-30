По словам президента Казахстана, 35 лет назад был запущен проект «Достык – Алашанькоу». Соединение железнодорожных путей Казахстана и Китая стало историческим событием для нашей страны.

– Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык – Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана, – выступил глава государства.

– На сегодняшнюю церемонию приглашены ветераны, участвовавшие в строительстве этой дороги. Выражаю вам искреннюю благодарность. В своем Послании я отметил, что транспортно-логистическая отрасль является движущей силой экономики и одним из основных факторов укрепления международных связей. Казахстан обладает большим потенциалом в этой сфере, – сказал Токаев.

Президент напомнил о том, что Великий Шёлковый путь проходил через Казахстан и Центральную Азию, а кзахская земля издавна считалась золотым мостом между Китаем и Европой.

– Китай – наш вечный близкий сосед и надежный союзник. Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего. Поступательно укрепляется всестороннее сотрудничество. Особое значение имеет глобальный проект «Один пояс, один путь».

Как известно, в 2013 году именно в Казахстане председатель Си Цзиньпин объявил об этой инициативе. Мы всесторонне поддерживаем данный проект и активно участвуем в его реализации, поскольку он полностью отвечает интересам нашей страны. Яркое тому подтверждение – вторая линия железной дороги Достык – Мойынты, – считает президент.