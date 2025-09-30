Самой пожилой казахстанке исполнилось 115 лет.

В Министерстве труда и социальной защиты РК поделились интересной статистикой ко Дню пожилых людей. По данным ведомства, в стране проживает 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая из них живет в области Ұлытау. Она уже отметила 115-й день рождения.

— Больше всего долгожителей проживает в крупнейшем городе страны Алматы, там насчитывается 58 человек в возрасте 100 лет и старше. Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживает 53 человека в возрасте 100 лет и старше. На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 человек в возрасте 100 лет и старше. В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Ұлытау – 115 лет, Павлодарской области – 113 лет, Жамбылской области – 110 лет, — рассказали в ведомстве.

Ежегодно во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Праздник был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Напомним, что в некоторых регионах Казахстана из местного бюджета выделяют средства для выплаты единовременного пособия ко Дню пожилых людей. Однако для уральских пенсионеров не предусмотрены какие-либо выплаты.



