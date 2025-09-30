Грузовик с нефтепродуктами перевернулся в Мангистауской области 📷
Авария произошла днем 29 сентября на 23-м километре трассы Актау – Жанаозен.
Содержимое грузовика разлилось по дороге и по земле, сообщили в департаменте экологии региона.
На место специалисты департамента экологии Мангистауской области. Они взяли пробы почвы, чтобы оценить масштабы загрязнения и возможный ущерб для окружающей среды.
В департаменте отметили, что дополнительную информацию о последствиях и принятых мерах опубликуют позже.
