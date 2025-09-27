Начальник управления местной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов сообщил, что с начала года в области произошло 886 ДТП. В авариях погибли 52 человека, более 1000 получили травмы. Чтобы снизить количество аварий, с 15 по 30 сентября проходит республиканская акция «Безопасная дорога»

Анализ показывает, что основные причины ДТП — превышение скорости, неправильные обгоны, проезд на красный свет и невнимательность на пешеходных переходах. 

За первую неделю акции выявлено более 2000 нарушений ПДД. Среди них:

  • 32 водителя ехали пьяными, 5 из них ранее уже были лишены прав,

  • 26 водителей управляли авто без прав,

  • 115 пользовались телефоном за рулём,

  • 40 занимались нелегальной перевозкой пассажиров,

  • 186 нарушили правила маневрирования,

  • 70 проехали на красный свет,

  • 40 не уступили дорогу пешеходам,

  • 500 нарушений со стороны самих пешеходов.

В полиции просят водителей, в том числе водителей скутеров, мопедов, и самокатов быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД. Пешеходов просят переходить дорогу в установленных местах. Перед пересечением проезжей части посмотреть по сторонам и убедиться что водители Вас видят и пропускают. 

Напомним, что казахстанцы могут проверить историю авто за 500 тенге. С помощью сервиса можно узнать сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, уплате утилизационного сбора, таможенном оформлении, особых отметках и выданных техпаспортах. Информация подтягивается из государственных баз данных в режиме реального времени. 