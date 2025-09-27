Более тысячи получили травмы.

52 человека погибли в авариях в ЗКО с начала года

Начальник управления местной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов сообщил, что с начала года в области произошло 886 ДТП. В авариях погибли 52 человека, более 1000 получили травмы. Чтобы снизить количество аварий, с 15 по 30 сентября проходит республиканская акция «Безопасная дорога».

Анализ показывает, что основные причины ДТП — превышение скорости, неправильные обгоны, проезд на красный свет и невнимательность на пешеходных переходах.

За первую неделю акции выявлено более 2000 нарушений ПДД. Среди них:

32 водителя ехали пьяными, 5 из них ранее уже были лишены прав,

26 водителей управляли авто без прав,

115 пользовались телефоном за рулём,

40 занимались нелегальной перевозкой пассажиров,

186 нарушили правила маневрирования,

70 проехали на красный свет,

40 не уступили дорогу пешеходам,

500 нарушений со стороны самих пешеходов.

В полиции просят водителей, в том числе водителей скутеров, мопедов, и самокатов быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД. Пешеходов просят переходить дорогу в установленных местах. Перед пересечением проезжей части посмотреть по сторонам и убедиться что водители Вас видят и пропускают.

Напомним, что казахстанцы могут проверить историю авто за 500 тенге. С помощью сервиса можно узнать сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, уплате утилизационного сбора, таможенном оформлении, особых отметках и выданных техпаспортах. Информация подтягивается из государственных баз данных в режиме реального времени.







