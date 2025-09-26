Младенца выписали из роддома в форме, повторяющей китель его отца.

В новой социальной сети Threads набирает популярность пост о маленьком «полицейском». Молодая мама поделилась выписки своего первенца из роддома — малыш был одет в форму сотрудника полиции.

Женщина рассказала, что её муж работает в органах внутренних дел. Поэтому они решили сшить костюм специально для сына. Для этого купили тёмно-синий комбинезон и отнесли его в ателье. За основу формы взяли китель отца ребёнка.

Пользователи сети оставили множество трогательных комментариев, отмечая, что образ получился очень милым.

