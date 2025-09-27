Среди женщин этот показатель составляет 4,8%.

По данным акимата Атырауской области, в 2025 году в регионе планируется открыть более 30 тысяч новых рабочих мест — из них почти 12 тысяч до конца года. На данный момент уже создано более 19 тысяч рабочих мест.

С начала года:

Более 49 тысяч человек обратились в центры занятости;

Более 27 тысяч получили социальную поддержку;

Более 11 тысяч человек трудоустроены;

Более 2,5 тысяч прошли онлайн‑обучение на платформе Skills и получили новые профессии;

95 человек прошли бесплатные курсы при поддержке компании «Теңізшевройл»;

Почти 2 тысячи человек в рамках проекта «Бастау‑Бизнес» освоили основы предпринимательства.

Сегодня уровень безработицы в регионе — 5% (среди женщин — 4,8%, среди молодёжи — 2,3%).

В ведомстве отметили, что до конца года планируется открыть ещё 11 825 рабочих мест, что даст жителям возможность получить востребованные профессии и повысить качество жизни.