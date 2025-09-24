День пожилых людей отмечается 1 октября. Ежегодно в некоторых регионах Казахстана из местного бюджета выделяют средства для выплаты единовременного пособия. К примеру, в 2024 году пенсионеры Акмолинской, Карагандинской, Улытауской, Павлодарской областей получили помощь от государства в размере от 2 до 5 МРП.

В этом году о подобной инициативе сообщили лишь в акимате Астаны. Размер разовой выплаты составит два с половиной месячных расчетных показателя (МРП) — (9830 тенге - прим. автора). Помощь предоставят пенсионерам по возрасту, в том числе тем, кто получает минимальную пенсию и зарегистрирован в столице. Всего в Астане денежную помощь ко Дню пожилых получат более 100 тысяч пенсионеров.

В Алматы на 2025 год выплаты к празднику не предусмотрены — местные власти объясняют, что пенсионерам уже оказывают различные виды помощи из городского бюджета.

Что касается Уральска, то в акимате города сообщили, что нашим пенсионерам также не предусмотрены какие-либо выплаты.

