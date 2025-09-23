В Казахстане запускают акцию Berеke Fest: с 25 сентября в супермаркетах появятся полки с фермерскими продуктами по сниженным ценам.

Министр торговли Арман Шаккалиев пояснил, что продукты будут поставляться напрямую от фермеров. Наценка не превысит 15%, а за счёт объёмов и логистики цена станет ниже рыночной. К инициативе уже присоединились более 80 торговых сетей: Дина, Анвар, Армада, Смол, Магнум и так далее.