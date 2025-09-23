Премьер-министр поручил акиму лично проконтролировать завершение.

На заседании правительства обсудили подготовку к отопительному сезону. Первый вице-премьер Роман Скляр доложил премьер-министру Олжасу Бектенову о проделанной работе за последнюю неделю. По его словам, подготовка близка к завершению.

За неделю отремонтировали один котёл и три турбины, 10 подстанций и 100 распределительных пунктов. Также обновили 13 километров тепловых сетей. В целом за сезон уже отремонтировали 6 энергоблоков, 29 котлов, 16 турбин и почти 300 километров теплосетей.

Однако в некоторых регионах работы ещё не закончены. Премьер-министр поручил акимам лично проконтролировать их завершение. Особое внимание он потребовал уделить запуску тепла в Уральске, Степногорске, Аягозе и Сатпаеве.

Напомним, что ЗКО в числе отстающих по подготовке к отопительному сезону. Ранее премьер-министр уже поручал акиму поторопиться с завершением ремонтных работ. С 8 по 14 сентября уральскую ТЭЦ полностью остановили для проведения ремонтных и профилактических работ. Журналисты «МГ» побывали за кулисами коммунального предприятия и показали, как работает местная теплоэлектростанция в материале — «Из чего формируется тариф и почему он растёт». Полное видео смотрите 29 сентября на YouTube-канале «Мой город».

