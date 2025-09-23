Говядина уже не по карману: что будет с ценами на куриное мясо

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во время брифинга в правительстве заверил, что значительного роста цены на куриное мясо ожидать не стоит.

– Действительно мы наблюдаем определенную динамику роста. Что касается мяса птицы, то, я всегда говорил, что есть такое понятие, как товар субститут. Это когда потребитель при увеличении стоимости одного товара переключается на употребление другого. За последнюю неделю индекс цен на социально значимые продукты рост составил 0,1%. Для сентября это хорошая цифра. Рост мяса птицы с августа составил всего 1%. Поэтому мы не ожидаем сильного подорожания, – сказал Арман Шаккалиев.

Что касается обеспеченности, то министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров отметил, что Казахстан обеспечивает себя куриным мясом на 82%, а к 2027 году страна полностью на 100% будет обеспечивать себя курятиной.

– Сегодня реализуются крупные проекты, птицефабрики. Только в этом году по республике будет введено в эксплуатацию пять птицефабрик, – сказал он.

Напомним, в мясных павильонах и магазинах Уральска повысилась цена на мясо говядины. Сейчас стоимость варьируется от 2500 до 4500 тысяч тенге в зависимости от части тушки. Продавцы мяса объясняют повышение цены тем, что повысилась и закупочная цена. В стране даже запустили горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины. Она работает по всей республике и открыта как для граждан, так и для предпринимателей.

