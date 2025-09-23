В Казахстане откажутся от регулирования цен на социальные продукты

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве заявил о постепенном отказе от регулирования цен на социально значимые продукты (СЗПТ) и переходе к цифровой адресной поддержке покупателей.

По словам министра, система СЗПТ устарела: государство формирует списки товаров и устанавливает надбавки, что ограничивает производителей. Теперь планируется внедрение рыночных инструментов.

В Акколе, Кокшетау и Павлодаре уже тестируется пилотный проект: получателям адресной социальной помощи выдают продовольственные ваучеры, по которым можно в течение года покупать продукты со скидкой. Такая схема, отметил Шаккалиев, снижает давление на производителей и выгоднее для потребителей.

Пилотный проект продлится до конца 2025 года, а масштабирование планируется в течение 2026-го. Министр подчеркнул, что отказ от СЗПТ будет постепенным, одномоментных решений не предполагается.

На переходный период сохранится действующая торговая надбавка на СЗПТ в размере 15%. Параллельно в законодательстве закрепят нормы о торговом вознаграждении, чтобы исключить искусственное завышение цен на этапе поставок.

В Казахстане к социально значимым продовольственным товарам (СЗПТ) относится 19 наименований. Это перечень, утверждённый постановлением правительства. В него входят:

хлеб из муки 1 сорта

пшеничная мука 1 сорта

рис

гречневая крупа

макаронные изделия

говядина (на кости)

куриные тушки

рыба мороженая (минтай)

молоко пастеризованное

кефир

творог

масло подсолнечное

сливочное масло

яйца куриные

картофель

морковь

капуста

лук репчатый

сахар

Таким образом, список охватывает самые основные продукты повседневного потребления.