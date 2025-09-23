Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве заявил о постепенном отказе от регулирования цен на социально значимые продукты (СЗПТ) и переходе к цифровой адресной поддержке покупателей.

По словам министра, система СЗПТ устарела: государство формирует списки товаров и устанавливает надбавки, что ограничивает производителей. Теперь планируется внедрение рыночных инструментов.

В Акколе, Кокшетау и Павлодаре уже тестируется пилотный проект: получателям адресной социальной помощи выдают продовольственные ваучеры, по которым можно в течение года покупать продукты со скидкой. Такая схема, отметил Шаккалиев, снижает давление на производителей и выгоднее для потребителей.

Пилотный проект продлится до конца 2025 года, а масштабирование планируется в течение 2026-го. Министр подчеркнул, что отказ от СЗПТ будет постепенным, одномоментных решений не предполагается.

На переходный период сохранится действующая торговая надбавка на СЗПТ в размере 15%. Параллельно в законодательстве закрепят нормы о торговом вознаграждении, чтобы исключить искусственное завышение цен на этапе поставок.

В Казахстане к социально значимым продовольственным товарам (СЗПТ) относится 19 наименований. Это перечень, утверждённый постановлением правительства. В него входят:

  • хлеб из муки 1 сорта
  • пшеничная мука 1 сорта
  • рис
  • гречневая крупа
  • макаронные изделия
  • говядина (на кости)
  • куриные тушки
  • рыба мороженая (минтай)
  • молоко пастеризованное
  • кефир
  • творог
  • масло подсолнечное
  • сливочное масло
  • яйца куриные
  • картофель
  • морковь
  • капуста
  • лук репчатый
  • сахар

Таким образом, список охватывает самые основные продукты повседневного потребления.