Отмечается всего три сферы, где можно заработать такие деньги.

Аналитики Data Hub изучили свежие данные о зарплатах по профессиям и отраслям. Информация охватывает разные секторы экономики — не всё детально, но достаточно, чтобы увидеть общие тенденции. Данные показывают средние зарплаты по должностям в компаниях. То есть, если среднее значение по группе превышает 10 миллионов тенге, значит, как минимум один человек в этой группе получает не меньше этой суммы. Чтобы картина была точнее, эксперты отдельно посмотрели на мужчин и женщин.

Самые высокие зарплаты — в финансовой сфере: Руководители управления по развитию компании (вспомогательная деятельность в сфере финансов и страхования):

Женщины – 16,9 млн тенге ,

Мужчины – 2,7 млн тенге

Среднее по обоим полам – 6,3 млн тенге.

Председатели правления (финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обеспечения):

Женщины – 11 млн тг ,

Мужчины – 3,7 млн тг ,

Среднее – 5,8 млн тг.

Начальники финансово-экономического отдела (страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение):

Мужчины – 14,9 млн тг ,

Женщины – 2,9 млн тг ,

Среднее – 8,9 млн тг.

В строительстве тоже есть примеры с высокими окладами:

Горные инженеры (специализированные строительные работы) – 12 млн тг у мужчин.

Директора проектных и конструкторских организаций (строительство зданий) – 11,5 млн тг у мужчин. Женщин на этих позициях в выборке не оказалось.

Средняя зарплата генеральных директоров авиакомпаний — 10,4 миллиона тенге. Все руководители в этой категории — мужчины (женщин на таких постах нет). Аналитики отмечают, что исследование проведено по итогам апреля 2025 года. Оно охватывает крупные и часть средних предприятий (без учёта малого бизнеса).



