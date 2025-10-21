Динара Закиева рассказала о сложной жизненной ситуации одного из участников драки.

Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева опубликовала пост, в котором прокомментировала драку между подростками в ЗКО. По ее словам, «зачастую совершение преступлений детьми - это последствие отсутствия своевременной работы и помощи семьям, являясь жертвами сложных жизненных ситуаций».

— Мальчик, совершивший преступление, остался без мамы, проживает с бабушкой и отцом. Находится в сложной жизненной ситуации. Но не смотря на то, что ребёнок состоял в группе риска, соответствующая работа не проводилась и даже не планировалась так как в списке детей, нуждающиеся в повышенном внимании на этот год — он не был включен. Реализацией программы воспитания также в этой школе 100% охвата детей — нет. Это ни в коем случае не оправдание преступлению. Но, это большой сигнал области обратить внимание на качество мер индивидуальной профилактики, формирования плана работы с детьми и семьями для предупреждения таких преступлений, — пояснила Динара Закиева.

По её словам, региональный уполномоченный встретилась с детьми, медицинская помощь оказана, организована психологическая помощь.

20 октября в социальных сетях появилась информация о том, что в пригородной школе Уральска один ученик ранил другого. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что инцидент произошёл в одной из школ Теректинского района, и уже возбуждено уголовное дело. Между учащимися возник конфликт на почве личных отношений.