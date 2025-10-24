24 октября состоялась сессия городского маслихата. Основным рассматриваемым вопросом стал бюджет Уральска, а именно – его уточнение. По словам руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Азамата Кадырова, планируется увеличение доходной части бюджета на 1 миллиард тенге. Эти средства направят на субсидирование социально значимых маршрутов Уральска. С учётом изменений городской бюджет составит 84 миллиарда тенге.

– Миллиард тенге планируется выделить за счёт поступлений от продажи квартир в микрорайоне Акжайык. Реализация будет проводиться через программы «Отбасы банк». За счёт этих поступлений будут выделены средства на субсидирование маршрутов, - сказал Азамат Кадыров.

Отметим, что в 2025 году на субсидирование городских маршрутов выделили 6,6 миллиарда тенге. С учетом дополнительного финансирование городским автобусным паркам выделят 7,6 миллиарда тенге.



