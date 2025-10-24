Алаяқтар қазақстандықтарды алдап соғудың жаңа түрін ойлап тауыпты. Бұл туралы Polisia.kz телеграм арнасы хабарлайды.
Енді қылмыскерлер тұрғындарға салық декларациясын тапсырмадыңыз деп қоңырау шалып. Олар банк шоттары бұғалаттады деп қорқытады. Осы мәселені үш күннің ішінде шешуге болады деп психологиялық қысым көрсетеді.
Тек жеке басыңызды растау керек деп SMS хабарлама жіберіп, келген кодты сұрайды. Кодты алған соң, алаяқтар банктік шоттарға қол жеткізіп, қаражатты заңсыз иемденеді.
Полиция мемлекеттік орган қызметкерлері мұндай мазмұндағы қоңырау шалмайтынын және SMS-кодтар мен растау дерегін сұрамайтынын ескертеді.
