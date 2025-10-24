7 октября в отдел полиции Алгинского района обратился местный житель, который стал жертвой телефонных мошенников. По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, злоумышленники обманном убедили потерпевшего, что он якобы выиграл мобильный телефон iPhone-17.

Поверив в «выигрыш», 49-летний мужчина по отправленным злоумышленниками ссылке дважды оформил онлайн-кредиты на свое имя и перевел полученные деньги на их счета. Мошенники объяснили, что эта сумма якобы необходима для «комиссии за выигрыш», «взноса участника» и убедили - эти деньги вернутся на карточку вместе с выигрышем. В результате потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму около 1,5 миллиона тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и доставили в отдел двух 18-летних жителей города Актобе. В ходе досудебного расследования молодые люди свою вину признали.

Следствием установлено, что злоумышленники в социальных сетях на странице известного блогера увидели, как незнакомый мужчина участвует в розыгрыше iPhone-17. Далее молодые люди представившись «организаторами конкурса», связались с ним по телефону. Потерпевший сообщил, что хотел бы получить выигрыш в денежном эквиваленте. Они под предлогом «оформления выигрыша» отправили ему ссылки и номера онлайн-счетов и незаконно завладели его средствами. Похищенные деньги подозреваемые разделили между собой и потратили на личные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Полиция Актюбинской области просит казахстанцев: