Жаңаөзенде полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерде мектеп оқушыларының қатысуымен болған қатыгез төбелестің видеосы тарағаннан кейін әкімшілік тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Dalanews.kz
Маңғыстау облысының білім басқармасы хабарлағандай, оқиғаға байланысты арнайы комиссия құрылды.
— Оқиға сабақ уақытынан тыс уақытта болған. Қазіргі таңда Жаңаөзен қалалық полиция басқармасы әкімшілік іс қозғады, — делінген хабарламада.
Басқарма мәліметінше, кәмелетке толмағандардың ата-аналары Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұдан бөлек, бұл мәселе Жаңаөзен қаласы әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия отырысында қаралады.
— Осыған байланысты жауапты тұлғаларға тәртіптік шаралар қолданылатын болады. Жағдай Маңғыстау облысының білім басқармасының ерекше бақылауында тұр, — деп хабарлады ведомство.