Состояние выживших в страшной аварии на трассе Самара – Шымкент, остаётся стабильно тяжёлым.

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, троих пострадавших планируют транспортировать санитарной авиацией в больницы Актобе. Один из них – 16-летний подросток.

– Ежедневно проводится медицинский консилиум со специалистами города Астаны. Проводится телемедицина со специалистами координационного Национального центра экстренной медицины. Пять пациентов по состоянию на утро находятся в реанимации. Одну пациентку мы перевели в отделение травматологии, – сообщил руководитель областного управления здравоохранения Ерлан Султангереев.

Напомним, 23 октября на трассе Самара – Шымкент столкнулись пассажирская «ГАЗель» и грузовик DAF. На месте погибли 12 человек, среди них – двое детей 9 и 3 лет. Выжили лишь шесть человек. Их доставили в хромтаускую районную больницу. Пятеро находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.