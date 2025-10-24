24 октября Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, вручил группе граждан государственные награды и премии.

Как уточнил президент, орденом "Барыс" ІІ степени награждается прославленный спортсмен Шавкат Рахмонов.

– Он много делает для создания объективного образа нашей страны, ее пропаганды за рубежом, – сказал президент.

Также глава государства отметил, что «в этом году исполняется 30 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея – уникальная структура, незыблемый символ нашего нерушимого единства».

Он вручил орден Ел бірлігі представителям нескольких этнокультурных центров нашей страны.