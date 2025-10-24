Как уточнил президент, орденом "Барыс" ІІ степени награждается прославленный спортсмен Шавкат Рахмонов.
– Он много делает для создания объективного образа нашей страны, ее пропаганды за рубежом, – сказал президент.
Также глава государства отметил, что «в этом году исполняется 30 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея – уникальная структура, незыблемый символ нашего нерушимого единства».
Он вручил орден Ел бірлігі представителям нескольких этнокультурных центров нашей страны.
– Культура – залог духовной самостоятельности нации. Поэтому мы с неизменным уважением относимся к тем, кто посвятил свою жизнь служению искусству, – сказал Касым-Жомарт Токаев.