Всего в регионе зарегистрировано 311 пожаров.

Заместитель руководителя ДЧС по ЗКО Елдос Батталов сообщил, что с начала 2025 года на территории области зарегистрировано 311 пожаров. В них погибли четыре человек, еще один человек получил различные травмы. Ущерб специалисты оценили в 29,3 миллиона тенге.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров заметно возросло. Так, в 2024 году в регионе произошло 270 пожаров. Из общего числа 166 пожаров произошли в жилом секторе.

Елдос Батталов отметил, что пожароопасный сезон на землях государственного лесного фонда на территории области начался с 14 апреля. Однако на территории области уже зарегистрирован два факта лесного пожара площадью 15,7 гектара и 55 степных загораний площадью 413,5 гектара.