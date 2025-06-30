г.Уральск «30» июня 2025 г
ТОО «Орал Таза Сервис» в лице директора Данагулова Р.М., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Услугодатель», с одной стороны и гражданин, использующий для личных, домашних нужд услуги по вывозу твердо бытовых отходов, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. "Твердые бытовые отходы (ТБО)" - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений, и др. (ст.367 ЭК РК).
1.2. "Договор" – договор оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов, заключенный между «ТОО «Орал Таза Сервис» и Потребителем.
1.3. «Потребитель» - граждане, т.е. владельцы (собственники) отходов, проживающие на территории обслуживания Услугодателя, образующие ТБО в результате повседневной жизнедеятельности, не связанной с извлечением прибыли.
1.4. «Услугодатель» - ТОО «Орал Таза Сервис», оказывающее Потребителю услуги по вывозу твердых бытовых отходов на основании Договора, заключенного с местными исполнительными органами.
1.5 "Расчетный период" - календарный месяц, в котором были оказаны услуги Потребителю.
1.6 Тариф" – стоимость оказания услуг, утвержденная местным представительным органом и действующий на момент оказания услуг по вывозу ТБО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Сторонами. Тариф утверждается местным представительным органом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Услугодатель обязуется регулярно оказывать услуги по вывозу твердых бытовых отходов (далее ТБО), образующихся в результате жизнедеятельности Потребителя и лиц, совместно с ним зарегистрированных, а Потребитель обязуется производить оплату этих услуг.
2.2 Сбор и вывоз крупногабаритных отходов, строительного мусора, осуществляется по заявкам Потребителя за дополнительную плату по тарифу, определенному Услугодателем на каждый календарный год.
3. ОБЯЗАННОСТИ УСЛУГОДАТЕЛЯ
3.1. Услугодатель обязуется:
3.1.1. Предоставлять услуги по вывозу бытовых отходов в соответствии с режимом работы и графиками вывоза ТБО из мест сбора ТБО, организованных местным исполнительным органом (контейнерные площадки).
3.1.2. На основании нормы накопления, установленного в размере 2,54 (благоустроенное жилье) и 2,59 (неблагоустроенное жилье) кубических метра на 1 человека в год, осуществлять вывоз ТБО с контейнеров установленных местными исполнительными органами, т.е. с общегородских площадок, находящихся в ближайшей доступности к месту проживания Потребителя.
3.1.3. Ежемесячно производить начисление за предоставленные услуги, в соответствии с установленным местными представительными органами тарифом, с учетом НДС и по первому требованию предоставлять Потребителю платежный документ на их оплату.
4. ПРАВА УСЛУГОДАТЕЛЯ
4.1. Услугодатель вправе:
4.1.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и количеством зарегистрированных по конкретному адресу физических лиц.
4.1.2. Осуществлять контроль объемов потребления услуг по вывозу ТБО Потребителем.
4.1.3. Производить взыскание задолженности за оказанные услуги в установленном законом порядке, с учетом неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
4.1.4. В случае изменения тарифа местным представительным органом, информировать Потребителя через средства массовой информации, в том числе разместить информацию на сайте Товарищества.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5.1. Потребитель обязан:.
5.1.2. Производить оплату услуг Услугодателя по вывозу твердых бытовых отходов своевременно, до 25 числа месяца, следующего после расчетного, через кассы Услугодателя, отделения почтовой связи и банков, ЕПД (единый платежный документ).
5.1.3. Предоставлять Услугодателю достоверную информацию о праве владения на объект недвижимости, расположенный по адресу, по которому оказываются услуги, а также информацию о количестве лиц, зарегистрированных в домовладении (квартире).
5.1.4. Не выбрасывать в контейнеры для сбора ТБО вредные промышленные отходы, крупногабаритные отходы, мебель, радиоактивные отходы, а также продукты жизнедеятельности животных, заведомо инфицированные отходы.
5.1.5. Письменно в течении 10 календарных дней уведомить Услугодателя о смене собственника домовладения (квартиры). Для корректировки цены договора при изменении количества зарегистрированных лиц, своевременно известить Услугодателя, предъявив соответствующие документы. Все изменения в лицевой счет вносятся с момента подачи заявления.
5.1.6. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином высвобождении из адреса, Потребитель сообщает об этом письменно Услугодателю за 10 дней, предъявив подтверждающие документы и оплатив фактически полученные услуги.
5.1.7. Не производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнерных площадках.
6. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Потребитель вправе:
6.1.2. Требовать качественного и своевременного оказания услуг в соответствии с Договором.
6.1.3. Получать от Услугодателя информацию о порядке оказания услуг, услуг о действующих нормах и тарифах.
6.1.4. Обращаться в адрес Услугодателя с заявлениями и претензиями.
6.1.5. Сообщить телефонограммой или в письменной форме о некачественном исполнении услуг по вывозу ТБО Услугодателю по телефонам: телефонам: 8 (7112) 24-17-74, 8 (777) 0753344, 21-39-82.
7. Особые условия
7.1. Потребитель не вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор ввиду постоянного образования отходов в процессе жизнедеятельности, предотвращения незаконного сброса отходов в неустановленных местах и недопущения их негативного воздействия на окружающую среду.
8. ЦЕНА ДОГОВОРА
8.1. Стоимость по вывозу ТБО устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, на день заключения договора благоустроенному сектору составляет 496,07 тенге (с учетом НДС), по частному сектору 505,84 тенге (с учетом НДС) на одного человека в месяц и может изменяться в соответствии новым тарифом, утверждаемым местным представительным органом.
8.2. Оплата оказанных услуг оформляется платежным документом, может быть указана в едином платежном документе, предъявляемых Потребителю услуг. Форма платежного документа устанавливается Услугодателем.
8.3. При наличии задолженности, суммы, оплачиваемые Потребителем, засчитываются в погашение долгов за предыдущие периоды в порядке очередности, начиная с наиболее ранней даты образования долга.
8.4. Потребитель может производить предварительную оплату в счет будущих платежей. В случае увеличения тарифа Потребитель обязан произвести расчет и доплату по новому тарифу.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9.2. Выплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются Действующим законодательством РК.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, землетрясения, война или военные действия, издание государственными органами нормативно-правовых актов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих исполнению Сторонами обязательств по Договору.
10.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента публикования и считается заключенным на срок действия Договора, заключенного с МИО, а в случае истечения этого срока до объявления местным исполнительным органом тендера на выбор организации по вывозу ТБО и соответственно объявления победителя.
11.2 Потребителем услуг, договор не может расторгнут в одностороннем порядке в силу ст.367 ЭК РК.
Услугодатель
ТОО «Орал Таза Сервис»
г.Уральск, ул. им.У. Громовой, 2/4
БИН 121040002974
Тел: 8 (7112) 24-17-74 (абонентский отдел), 87770753344
21-39-28 (отдел эксплуатации, диспетчер).
ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ ШАРТЫ
Орал қ. «30» маусым 2025г
Бұдан былай «Қызмет көрсетуші» деп аталатын, «Орал Таза Сервис» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет етуші директоры Данагулов Р.М. бірінші тараптан, және бұдан былай «Пайдаланушы» деп аталатын, жеке, үй мұқтаждықтары үшін қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметін пайдаланатын азамат екінші тараптан, бұдан әрі бірге атағанда «Тараптар» деп аталынған, төменде айтылған туралы осы Шартты жасады:
1. АНЫҚТАМАЛАР
1.1 " Қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ)" – халықтың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болған қалдықтар (тамақ дайындау, тауарды буып-түю, тұрғын жайларды жинау, т.б.). (ст.367 ЭК РК).
1.2. "Шарт" – «Орал Таза Сервис» мен Пайдаланушы арасында жасалған қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсету шарты.
1.3. «Пайдаланушыны» – қызмет көрсетуші ұйымның қызмет көрсету аумағында тұратын, пайда табуға бағытталмаған күнделікті тұрмыстық қызмет нәтижесінде қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) түзетін азаматтар, яғни қалдықтардың иелері (меншік иелері)..
1.4 «Қызмет көрсетуші» - «Орал Таза Сервис» ЖШС Пайдаланушыға қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару шығару бойынша қызмет көрсететін ұйым..
1.5 "Есеп айырысу кезеңі" – Пайдаланушыларға қызмет көрсетілген күнтізбелік ай.
1.6 "Тариф" – Тараптар арасында қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін көрсету кезінде есеп айырысу жүргізілетін, жергілікті өкілді органмен бекітілген және қызмет көрсету сәтінде қолданыста болатын баға. Тариф жергілікті өкілді органмен бекітіледі.
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1. Қызмет көрсетуші Пайдаланушының және онымен бірге тіркелген тұлғалардың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болған қатты тұрмыстық қалдықтарды (бұдан әрі ҚТҚ) шығару қызметтерін жүйелі түрде көрсетуге міндеттенеді, ал Пайдаланушы осы қызметтердің төлемін төлеуге міндеттенеді.
2.2 Ірі көлемді қалдықтарды, құрылыс қалдықтарын жинау және шығару Пайдаланушының өтінімі бойынша Қызмет көрсетуші жыл сайынғы күнтізбелік жылға белгіленген тариф бойынша қосымша ақымен жүзеге асырылады..
3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
3.1. Қызмет көрсетуші міндеттенеді:
3.1.1.Тұрмыстық қалдықтарды жинау орындарынан (контейнер алаңдары), жергілікті атқарушы орган ұйымдастырған ТҚҚ шығару режимі мен кестесіне сәйкес тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін ұсыну.
3.1.2. Жергілікті атқарушы органдар орнатқан контейнерлерден, яғни Пайдаланушының тұрғылықты жеріне жақын орналасқан жалпықалалық алаңдардан қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару жылына бір адамға 2,54 текше метр (көркейтілген тұрғын үй) және 2,59 текше метр (көркейтілмеген тұрғын үй) мөлшерінде белгіленген жинақталу нормасы негізінде жүзеге асырылады.
3.1.3. Қызметтер үшін төлемді ай сайын жергілікті өкілді органдар белгілеген тарифке сәйкес, ҚҚС-ты ескере отырып есептеу және Пайдаланушының бірінші талабы бойынша төлем құжатын ұсыну.
4. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ ҚҰҚЫҚТАРЫ
4.1. Қызмет көрсетуші құқығы:
4.1.1. Көлеміне және нақты мекенжайы бойынша тіркелген жеке тұлғалар санына сәйкес көрсетілген қызметтер ақысын төлеуін талап ету.
4.1.2. Пайдаланушымен қолданылған ҚТҚ шығару қызметінің көлемін бақылау.
4.1.3. Көрсетілген қызметтер үшін берешекті заңда белгіленген тәртіппен, әрбір кешіктірілген күн үшін берешек сомасының 0,1 % мөлшеріндегі айыппұлды ескере отырып өндіріп алу..
4.1.4. Тариф өзгерген жағдайда, Пайдалушыны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, оның ішінде Серіктестіктің веб-сайтында ақпарат орналастыру арқылы хабардар ету.
5. ПАЙДАЛАНУШЫЛАР МІНДЕТТЕРІ
5.1. Пайдаланушы міндеттенеді:
5.1.2. Қызмет көрсетушінін қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметтерін уақытында, есепті айдан кейінгі айдын 25-інде, Қызмет көрсетушінін кассалары, пошта байланысы мен банк бөлімі, интернет арқылы төлеу.
5.1.3. . Қызмет көрсетушіге қызмет көрсетілетін мекенжайы бойынша орналасқан жылжымайтын мүлік объектісіне иелену құқығы туралы сенімді ақпаратты, сонымен қатар иеліктегі үйде (пәтерде) тіркелген адамдар саны туралы ақпаратты беру.
5.1.4. ҚТҚ жинауға арналған контейнерлерге қауіпті өнеркәсіптік қалдықтарды, жиһазды, радиоактивті қалдықтарды, сонымен қатар жануарлар тіршілік әрекетінін өнімдерін, біле тұра жұқпалы аурулы қалдықтарды лақтырмау.
5.1.5. Қызмет көрсетушіге иеліктегі үйдін (пәтердін) меншіктенуші ауысуы туралы, 10 (он) күн ішінде жазбаша түрінде хабарлау, тіркелген адамдар саны өзгерген кезде шарт бағасын түзету үшін Қызмет көрсетушіге сәйкесті құжаттарын көрсетіп, уақытында хабарлау. Дербес шотына өзгерістер арыз берген сәттен бастап енгізіледі.
5.1.6. Уақытша кетіп қалған, жалға берілген, мекенжайынан басқа себептерімен босатылған жағдайларда Пайдаланушы ол туралы Қызмет көрсетушіге растайтын құжаттарын көрсетіп және шынында алынған қызметтері үшін төлеп, 10 күн бұрын хабарлайды.
5.1.7. Қоқысты контейнерлерде және контейнерлер алаңында өртемеу. ҚТҚ жеке иеліктегі үйдін аумағында өртемеу және көмбеу, уәкілеттенбеген орындары мен жағу кезiнде сақтау болдырмаңыз.
6. ПАЙДАЛАНУШЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ
6.1. Пайдаланушы құқығы:
6.1.2. Шартқа сәйкес, сапалы және уақытылы қызметтерді көрсетуін талап ету.
6.1.3. Қызмет көрсетушінен қызмет көрсету тәртібі, қолданылатын нормалар және тарифтер туралы ақпарат алу.
6.1.4. Қызмет көрсетуші мекенжайына арызбен және наразылықпен бару.
6.1.5. Қызмет көрсетушіге ҚТҚ шығару қызметтерін сапасыз орындағаны туралы жазбаша түрде немесе телефонхат арқылы хабарлау.
Телефондары: 8 (7112) 24-17-74, 8 (777) 0753344, 21-39-82.
7.Ерекше шарттар
7.1. Тұтыну біржақты тәртіпте, өмір процесінде байланысты қалдықтардың тұрақты ұрпаққа шартын бұзуға рұқсат етілмеген жерлерде қалдықтарды заңсыз демпингке алдын алу және олардың қоршаған ортаға теріс әсерінің алдын алу құқығы жоқ
8. ШАРТ БАҒАСЫ
8.1. ҚТҚ-ны шығару құны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен шарт жасалған күнге белгіленеді: көркейтілген сектор үшін – бір адамға айына 496,07 теңге (ҚҚС-ты қоса алғанда), жеке сектор үшін – 505,84 теңге (ҚҚС-ты қоса алғанда). Бұл сома жергілікті өкілді орган бекітетін жаңа тарифке сәйкес өзгеруі мүмкін..
8.2. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне тапсырыс Пайдаланушы Қызмет көрсетуші қызметтерін қолдана бастаған сәттен бастап рәсімделген деп есептеледі.
8.3. Бережағы болса, Пайдаланушының төлеген сомасынан алдымен рет- ретімен бережақ болған өткен айлардың борыштарын ұсталынады.
8.4. Пайдаланушы болашақ төлемдер есебінен алдын ала төлем жасауға құқылы. Тариф ұлғайған жағдайда, Пайдаланушы жаңа тариф бойынша есеп жүргізіп, тиісті қосымша төлем жасауға міндетті..
9. ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
9.1. Тараптар Шарт талаптарымен қарастырылған міндеттемелерін орындамаған және/немесе дұрыс орындамаған кезде кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.
9.2.Айыпақысын төлеуі Тарапты Шарт бойынша өз міндеттерін орындауынан босатпайды.
9.3. Осы Шартта қарастырылмаған басқа талаптарды Тараптар Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес анықтайды.
10. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
10.1. Бой бермейтін күш жағдайларына: су тасқыны, жер сілкіну, соғыс немесе соғыс қимылдары, Тараптардың Шарт міндеттерін орындауына калай болса да кедергі жасайтын немесе тыю туралы мемлекеттік ұйымдардың нормативтік-құқықтық актілерін шығу
10.2. Шарт міндеттерін орындау мерзімі, бой бермейтін жағдайлар, сонымен қатар сол жағдайлар туғызған салдары әрекет еткен уақытына сәйкес ығыстырылады.
11. ШАРТ МЕРЗІМІ
11.1 Шарт жарияланған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар үшін міндетті болып табылады, сондай-ақ ол жергілікті атқарушы органмен жасалған шарттың әрекет ету мерзімі ішінде жасалған деп есептеледі. Егер бұл мерзім аяқталған жағдайда, шарт жергілікті атқарушы орган ҚТҚ шығаруға ұйымды таңдау бойынша конкурс жариялағанға және тиісінше жеңімпаз анықталғанға дейін күшінде болады.
11.2 . Қызметті пайдаланушы Шартты біржақты тәртіппен бұза алмайды, өйткені бұл Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 367-бабына қайшы келеді.
Қызмет көрсетуші
«Орал Таза Сервис» ЖШС
Орал қаласы, У.Громова көш, 2/2 үй
БИН 121040002974
Тел: 8 (7112) 24-17-74 (абонентік бөлім), 87770753344 (эксплуатация бөлімі, диспетчер) 21-39-28