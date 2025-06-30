Большинство абитуриентов сдавали тестирование на государственном языке.

В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что с начала основного этапа ЕНТ-2025 тесты прошли около 326 тысяч раз. Большинство — 76% — сдавали на казахском языке, 24% — на русском, и ещё 253 человека — на английском. За шесть недель 72% абитуриентов смогли набрать проходной балл.

Средний результат составил 67 из 140 возможных. Максимальные 140 баллов получил Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области в первую неделю.

Чаще всего абитуриенты выбирали комбинации предметов: математика-физика (18%), биология-химия (16%) и творческий экзамен (13%). Также в тестировании приняли участие 657 человек с особыми образовательными потребностями.

В ведомстве отметили, что апелляции на содержание заданий можно подать в течение 30 минут после теста, а технические жалобы — прямо во время его прохождения. Сертификаты с результатами появятся в личных кабинетах после проверки всех апелляций.

Во время ЕНТ выявили 550 нарушений. 260 человек удалили за попытку пронести телефоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы. Ещё 289 человек нарушили правила в аудиториях — их результаты аннулированы. Один сертификат отменили после просмотра видеозаписи. Фактов участия подставных лиц не обнаружено.

Проверка видеозаписей продлится до 31 октября. Если найдут нарушения — результаты аннулируют. Всего на участие в ЕНТ подали почти 399 тысяч заявлений от 216 тысяч человек.