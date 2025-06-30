Завод будет построен в рамках совместного инвестиционного проекта на сумму около 60 миллионов долларов.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова провела встречу с представителями индийской компании «MSN Group» и казахстанской компании «КФК МЕДСЕРВИС ПЛЮС». Они обсудили строительство нового завода по производству лекарств в Алматинской области. Завод будет построен в рамках совместного инвестиционного проекта на сумму около 60 миллионов долларов.

— Казахстан имеет стратегически выгодное географическое расположение и является привлекательной для инвесторов страной. Проект MSN и МЕДСЕРВИС ПЛЮС — это пример того, как сотрудничество казахстанской и индийской компаний создает производство с высоким экспортным и социальным потенциалом, — сказала Альназарова на встрече.

На встрече также обсудили, как государство может поддержать проект, как ускорить его реализацию и наладить долгосрочные поставки лекарств по госпрограммам. Председатель компании «КФК МЕДСЕРВИС ПЛЮС» Жаннат Умаров отметил, что участие казахстанской компании в строительстве завода — это вклад в развитие местного фармацевтического рынка. По его словам, проект поможет сделать отрасль более независимой, привлечь современные технологии и повысить уровень знаний и опыта у казахстанских специалистов.

— Наша компания является лидером по производству активного фармацевтического ингредиента (АФИ) в мире, которые будут использоваться в проекте, имеет лучшие производственные технологии, заинтересована в инвестировании в научную разработку лекарственных средств в Казахстане и обмене богатым опытом с казахстанскими коллегами, — отметил исполнительный директор MSN Group Манда Нихил Теджа Редди.

В конце встречи стороны подтвердили, что готовы в ближайшее время перейти к практическому этапу реализации проекта.

Фото: pixabay.com