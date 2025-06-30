Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), толчки произошли 29 июня в 19:19 по казахстанскому времени в 60 км к северу от Ставрополя, где живут почти 563 000 чел.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Фото: pexels.com