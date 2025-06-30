Ақтөбе-Астана бағытында қосымша пойыз қатынамақ. Бұл туралы «Жолаушылар тасымалы» ұлттық тасымалдаушы компаниясы хабарлады. Пойыз төртінші шілдеден, екінші қыркүйек аралығында жүреді.
Жөнелту уақыты: Ақтөбеден – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 шілде; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 тамызда • Астанадан («Нұрлы жол» вокзалынан) – 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 шілде; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 тамыз және бірінші қыркүйекте жолға шықпақ.
Келу уақыты: • Астанаға («Нұрлы жол» вокзалына) – 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 шілде; 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 тамызда • Ақтөбеге – 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 шілде; 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 тамыз және екінші қыркүйекті қамтиды.
Пойыз құрамында алты купе және алты плацкарт вагоны болады.