Работников казахстанских поездов активно «карают» за провоз «зайцев»

С начала 2025 года в рамках рейдовых мероприятий зафиксировано 14 случаев безбилетного провоза пассажиров.

Сейчас по данным инцидентам инициированы служебные расследования. По их итогам виновные сотрудники поездных бригад будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения.

С начала 2025 года в рамках рейдовых мероприятий зафиксировано 14 случаев безбилетного провоза пассажиров.

Внутренние проверки проводятся на всех маршрутах национального перевозчика.

КТЖ призывает граждан сообщать о случаях безбилетного провоза пассажиров и незаконной перепродажи билетов для своевременного принятия мер.

Ақтөбеден Қазалыға пойыз жүреді



