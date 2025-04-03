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Социум

Работников казахстанских поездов активно «карают» за провоз «зайцев»

С начала 2025 года в рамках рейдовых мероприятий зафиксировано 14 случаев безбилетного провоза пассажиров.
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Работников казахстанских поездов активно «карают» за провоз «зайцев»

Сейчас по данным инцидентам инициированы служебные расследования. По их итогам виновные сотрудники поездных бригад будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения.

С начала 2025 года в рамках рейдовых мероприятий зафиксировано 14 случаев безбилетного провоза пассажиров.

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 Внутренние проверки проводятся на всех маршрутах национального перевозчика.

КТЖ призывает граждан сообщать о случаях безбилетного провоза пассажиров и незаконной перепродажи билетов для своевременного принятия мер.

Ақтөбеден Қазалыға пойыз жүреді


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