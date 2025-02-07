Стоимость проезда повысится в поездах КТЖ

Нацперевозчик сообщил, что с 1 марта стоимость проезда повысится на 7%, передает Rail-news.kz.

В АО «Пассажирские перевозки» отметили, повышение стоимости проезда изменится в соответствии с законом РК «О железнодорожном транспорте».

— «АО «Пассажирские перевозки» уведомляет об изменении предельного уровня цены (тарифа) на все социально-значимые маршруты в межобластном сообщении и ряде поездов, курсирующих в пригородном сообщении начиная отправлением с 1 марта 2025 года в размере плановой индексации согласно условиям договоров на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально-значимым сообщениям в размере 7%», — сообщили в компании.