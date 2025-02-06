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Социум Экономика

Новые вагоны будут курсировать из Уральска в Астану

Новые вагоны оснащены кондиционерами, холодильниками и микроволновками.
Арайлым Усербаева
Новые вагоны будут курсировать из Уральска в Астану

Как сообщили в министерстве транспорта РК, социально значимый поезд по маршруту «Орал-Нурлы жол» обслуживает ТОО «Сары-Арка Компани». Компания проводит работу по обновлению парка новыми пассажирскими вагонами. Так, в предыдущие годы перевозчик запустил на линию два новых пассажирских вагона, а с середины февраля 2025 года планируется запуск очередного нового плацкартного вагона. 

Новые вагоны оснащены системой кондиционирования воздуха, холодильниками, микроволновыми печами, в каждом купе предусмотрены две электрические розетки и четыре USB разъема для подключения электронных устройств пассажиров. Для повышения безопасности пассажиров и работников поездных бригад вагоны оснащены системой видеонаблюдения.

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– В первом полугодии 2025 года запланирована поставка еще одного пассажирского плацкартного вагона новой постройки. В целом у перевозчика в данном направлении курсирует порядка 30 вагонов общей вместимостью около 600 пассажирских мест, - сообщили в министерстве транспорта РК.

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